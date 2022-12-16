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Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:48 Son Güncelleme: 16.12.2022 14:23

Son durum müdahale sürüyor! Levent’te bulunan AVM’ de yangın

İstanbul Levent’te iş merkezleri ve rezidansların yanında bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son durum müdahale sürüyor! Levent’te bulunan AVM’ de yangın

İstanbul Levent'te iş merkezleri ve rezidansların yanında bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AVM'de bulunanlar tahliye edilirken İtfaiyenin çatıdaki alevlere müdahalesi devam ediyor. Çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevredekileri tedirgin etti. İlk değerlendirmelerde yangında can kaybı yaralının olmadığı bilgisi edinildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı. Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye ediliyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bölgeye hemen çok sayıda itfaiye ekibi sevk ettiklerini belirterek, "Şimdilik can kaybı ya da yaralı yok" dedi.

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Son durum müdahale sürüyor! Levent’te bulunan AVM’ de yangın
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