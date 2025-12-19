Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti nedir? Emekli ve memur zammında son rakamlar

Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'nin gündemi maaş zamlarına kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan yılın son enflasyon oranı, hem memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkını hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. Ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve piyasa anketleri ışığında, maaşlara yapılacak zam oranları için hesap makineleri çalışmaya başladı. İşte Ocak 2026 maaş tablosunu netleştirecek o takvim.