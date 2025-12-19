Haberler Yaşam Haberleri Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti nedir? Emekli ve memur zammında son rakamlar
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:25

Milyonlarca çalışan, emekli ve memurun nefesini tutarak beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. 2025 yılının son verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve 2026 Ocak emekli ve memur zammı resmen belli olacak. Peki, son enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, piyasa beklentileri ne yönde? İşte ekonomi gündeminin en önemli başlığına dair tüm detaylar.

Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'nin gündemi maaş zamlarına kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan yılın son enflasyon oranı, hem memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkını hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. Ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve piyasa anketleri ışığında, maaşlara yapılacak zam oranları için hesap makineleri çalışmaya başladı. İşte Ocak 2026 maaş tablosunu netleştirecek o takvim.

ARALIK AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon verileri, her ayın ilk haftasında bir önceki ayın rakamlarını kapsayacak şekilde duyuruluyor. Buna göre:

TÜİK verileri hafta sonuna denk gelirse takip eden ilk iş günü açıklanabiliyor. Buna göre 3 Ocak 2026 Cumartesi olan veri açıklaması 5 Ocak Pazartesi günü bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu tarih itibarıyla 2025 yılının ikinci yarısındaki (Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) toplam enflasyon kümülatif olarak hesaplanmış olacak.

Böylece oranlar bu tarih itibarıyla ortaya çıkacak ancak zamların resmiyete dökülmesi Meclis sürecinden geçecek.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü.

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,42 olacak.

