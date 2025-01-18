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Giriş Tarihi: 19.1.2025

Son kurban Eslem oldu

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslam Teker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Son kurban Eslem oldu

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yeni Mahalle'deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teker, hastanedeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi. Hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen küçük kızın cenazesi, Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Son kurban Eslem oldu
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