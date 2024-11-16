Son mesai gününde trafik yüzde 90’a ulaştı

İstanbul'da haftanın son mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşandı. E5 Karayolu Kadıköy ve Beylikdüzü istikametlerinde trafik yüzde 90'a ulaştı. Kentin Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle D-100 karayolunda ve duraklarda yoğunluğu oluştu. Beylikdüzü ve Yenibosna'da Avrupa ve Anadolu yönlerine doğru aşırı trafik yoğunluğu meydana geldi. Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB trafik uygulamasında kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken, yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü.