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Giriş Tarihi: 26.6.2023 14:32 Son Güncelleme: 26.6.2023 14:38

Son nefesini kamyon sürücüsünün kollarında verdi

Adana'da kamyon şoförü Mehmet Bektaş, aracına arkadan çarpan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt’a ilk müdahaleyi yaptı, ancak talihsiz genç kollarında yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Son nefesini kamyon sürücüsünün kollarında verdi

Adana'da Turhan Cemal Beriker Bulvarı, D-400 altgeçidinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt, önce önünde giden ticari araca çarptıktan sonra sağ şeritten sol şeride geçen Mehmet Bektaş'ın kullandığı 35 AH 1852 plakalı kamyona da arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Bu sırada aracından inen kamyon şoförü Mehmet Bektaş, yaralı genci yerden kaldırıp kucaklayıp sağlık görevlilerin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Bektaş ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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