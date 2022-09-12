Duygu’nun son paylaşımı yürek burktu!

Düzce D-655 karayolunda dün meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç feci şekilde can vermişti. 18 yaşındaki motosiklet tutkunu Duygu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından ki paylaşımında, "Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan benim bile haberim olmayacak" ifadelerini kullanması yürekleri burktu.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
İki genç farklı yerlerde son yolculuğuna uğurlandı. 18 yaşındaki Duygu Ömür Gedik'in cenazesi Orhangazi Camii'nde, 23 yaşındaki Batuhan Beşel'in cenazesi ise Çamköy Mahalle Mezarlığında kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından gençler son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.
Kaza, D-655 Düzce- Akçakoca Karayolu Tepeköy mevkiinde medyana geldi.