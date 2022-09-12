Duygu’nun son paylaşımı yürek burktu!

Düzce D-655 karayolunda dün meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç feci şekilde can vermişti. 18 yaşındaki motosiklet tutkunu Duygu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından ki paylaşımında, "Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan benim bile haberim olmayacak" ifadelerini kullanması yürekleri burktu.