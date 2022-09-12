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Giriş Tarihi: 12.9.2022 16:40 Son Güncelleme: 12.9.2022 16:55

Duygu'nun son paylaşımı yürek burktu!

Düzce’de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Duygu Ömür Gedik’in son paylaşımı yürek burktu. Kazada ölen Batuhan Beşel ve Duygu Ömür Gedik’in cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı.

Duygu’nun son paylaşımı yürek burktu!

Düzce D-655 karayolunda dün meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç feci şekilde can vermişti. 18 yaşındaki motosiklet tutkunu Duygu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından ki paylaşımında, "Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan benim bile haberim olmayacak" ifadelerini kullanması yürekleri burktu.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

İki genç farklı yerlerde son yolculuğuna uğurlandı. 18 yaşındaki Duygu Ömür Gedik'in cenazesi Orhangazi Camii'nde, 23 yaşındaki Batuhan Beşel'in cenazesi ise Çamköy Mahalle Mezarlığında kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından gençler son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.
Kaza, D-655 Düzce- Akçakoca Karayolu Tepeköy mevkiinde medyana geldi.

Batuhan Beşel idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik olay yerinde Batuhan Beşel'de hastanede hayatını kaybetti.

Enes Güneş/SABAH

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Duygu'nun son paylaşımı yürek burktu!
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