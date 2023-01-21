Son randevu cinayeti soruşturması tamamlandı! Ölüm randevusunu ayarlayan da sanık oldu

İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tamamlandı. Olay geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray Gülbar'dan 2 ay önce ayrıldı. İddiaya göre takıntılı adam eski sevgilisinin peşini bırakmadı. "Son kez görüşelim" dedi. Dediği gibi de oldu. Son görüşmelerinde Elif Güneş'e silahıyla ateş eden adam, sonrasında Güneş'i hastaneye götürüp kaçtı.

"BİR ŞEY OLMAZ, BANA KIYMAZ" DEMİŞ

Talihsiz kadın hastanede hayatını kaybederken, kaçan saldırgan ve arkadaşı Atınç Demir günler sonra yakalanıp tutuklandı.. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay günü Elif Güneş'in arkadaşlarıyla buluştuğunu, bu sırada Koray Gülbar'ın Atınç Demir adlı bir arkadaşının Güneş'i arayarak ikilinin görüşmesini sağladığını belirledi. Güneş'in kendi arkadaşının genç kadına gitmemesi yönünde tavsiyede bulunduğu Güneş'in ise başına geleceklerden habersiz, "Bir şey olmaz, Koray bana kıymaz, siz oturun çay için, 1 saat sonra geliyorum" dediği ortaya çıktı. Ancak bir saat geçmesine rağmen Elif Güneş'in arkadaşlarının yanına dönmediği kaydedildi.

"AÇIK GİYİNİYORSUN, BAK BU OYUNCAK DEĞİL"

Koray Gülbar'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, eski sevgilisinin giyim tarzından rahatsız olup, "Bu nasıl giyiniş, neden bu kadar açık giyiniyorsun" dediği ve bunun üzerine ikili arasında tartışmanın başladığı aktarıldı. Gülbar'ın çantasındaki tabancayı çıkarıp, "Bak bu oyuncak değil" diyerek genç kadını korkuttuğu ancak öldürme kastı olmadığı ve araçtan inmesini engellemeye çalıştığı sırada silahın ateş aldığını öne sürdüğü belirtildi.

SAVCILIKTAN ÇARPICI TESPİT

Şüphelinin savunmasına itibar etmeyen savcılık, "Öldürme kastıyla ateş etti" diyerek çarpıcı bir tespitte bulundu. Koray Gülbar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini istedi. Savcılık ayrıca ikilinin buluşmasını sağlayan ve şüphelinin arkadaşı olan Atınç Demir'in de "kasten öldürmeye yardım" suçunu işlediğini belirterek 15 yıla kadar hapsini isterken, Gülbar'ın kaçmasına yardım eden ve delilleri değiştiren 4 tutuksuz arkadaşının da 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.