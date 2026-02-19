Son reçeteyi polis yazdı

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, usulsüz reçete ile temin ettikleri; bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hap olmak üzere antibiyotik, insülin, ağrı kesici gibi ilaçların, yasa dışı yollarla satışını yaptığı belirlenen suç şebekesine yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, aralarında devlet hastanesinde görevli doktor, eczacı, hemşire ve ilaç deposu çalışanlarının bulunduğu 69 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, elde ettiği ilaçların bir kısmını uyuşturucu bağımlılarına, bir kısmını da yurtdışına çıkardığı tespit edildi.

DUBLÖR KULLANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, para karşılığı kimlik numaralarını aldığı akrabaları, tanıdıkları ve yaşadıkları mahallelerdeki kişiler adına; doktor U.U.'ya reçete düzenlettiği belirlendi. Şüphelilerin, usulsüz yazılan reçetelerle Adana ve Diyarbakır'da birlikte hareket ettikleri eczanelerden aldıkları ilaçların satışını yaptıkları saptandı. Öte yandan Hepatit C hastası şüpheliler S.İ. ve R.O.'nun, çete üyesi şüphelilerle birlikte hastaneye giderek kan ve idrar tahlili verdiği, hasta olmayan kişilere sağlık raporu düzenlendiği belirlendi. Dublör hastaların yardımıyla düzenlenen raporların ardından yazılan reçetelerle temin edilen ilaçların, yasadışı olarak satıldığı ortaya çıktı.

34 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Adana merkezli İzmir, Konya, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Muğla, Batman, Osmaniye ve Mardin'de 'Son Reçete' adını verdikleri operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eşzamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 69 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddedip, aralarında para trafiğini ise borç-alacak olarak savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 25'i adli kontrol şartı, 10'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, kamu zararını tespit etmek için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.