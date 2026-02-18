Son reçeteyi polis yazdı! Adana polisinden 10 ilde ‘son reçete’ operasyonu

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen 'Son Reçete' operasyonunda aralarında devlet hastanesinde görevli doktor, eczacı, hemşire ve ilaç deposu çalışanlarının bulunduğu 69 kişilik suç şebekesi çökertildi. Zanlıların düzenledikleri sahte reçetelerle elde edilen ilaçların bir kısmını uyuşturucu bağımlılarına, bir kısmını da yurt dışına çıkarıp sattıkları iddia edildi. Ayrıca Hepatit C hastası şüphelilerin dublör olarak hasta olmayan kişiler adına kan ve idrar testine girdikleri o sayende sahte rapor çıkardıkları tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde 500 kutu ilaç, ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, kamu zararını tespit etmek için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan 34'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 25'i adli kontrol şartı, 10'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DOKTOR, ECZACI, HEMŞİRE

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, usulsüz reçete ile temin ettikleri; bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hap olmak üzere antibiyotik, insülin, ağrı kesici gibi ilaçların, yasa dışı yollarla satışını yaptığı belirlenen suç şebekesine yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, aralarında devlet hastanesinde görevli doktor, eczacı, hemşire ve ilaç deposu çalışanlarının bulunduğu 69 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, elde ettiği ilaçların bir kısmını uyuşturucu bağımlılarına, bir kısmını da yurt dışına çıkardığı tespit edildi.

DUBLÖR KULLANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, para karşılığı kimlik numaralarını aldığı akrabaları, tanıdıkları ve yaşadıkları mahallelerdeki kişiler adına; doktor U.U.'ya reçete düzenlettiği belirlendi. Şüphelilerin, usulsüz yazılan reçetelerle Adana ve Diyarbakır'da birlikte hareket ettikleri eczanelerden aldıkları ilaçların satışını yaptıkları saptandı. Öte yandan Hepatit C hastası şüpheliler S.İ. ve R.O.'nun, çete üyesi şüphelilerle birlikte hastaneye giderek kan ve idrar tahlili verdiği, hasta olmayan kişilere sağlık raporu düzenlendiği belirlendi. Dublör hastaların yardımıyla düzenlenen raporların ardından yazılan reçetelerle temin edilen ilaçların, yasa dışı olarak satıldığı ortaya çıktı.

SON REÇETE OPERASYONU

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Adana merkezli İzmir, Konya, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Muğla, Batman, Osmaniye ve Mardin'de 'Son Reçete' adını verdikleri operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 69 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı türlerde 500 kutu ilaç, ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

34 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddedip, aralarında para trafiğini ise borç-alacak olarak savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 25'i adli kontrol şartı, 10'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, kamu zararını tespit etmek için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ise yaklaşık 87 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir kararı uygulandı.