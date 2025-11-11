SON SAKİKA | 11 yaşındaki otizmli Veysel'de acı haber!

Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel Bilen, bir daha geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'i arayan ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
VEYSEL'DEN ACI HABER GELDİ
Aramalarının 7. gününde küçük Veysel'den acı haber geldi. Alınan son dakika gelişmesine göre, 11 yaşındaki Veysel'in cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı | Video