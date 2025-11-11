SON SAKİKA | 11 yaşındaki otizmli Veysel'de acı haber!

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen'i arayan ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.