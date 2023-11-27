Son seferiydi

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personelin bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Kayıp denizcilerden, gemide yağcı olarak görev yapan Ömer Hebip'in ailesi de ekiplerin çalışmalarını sahilden takip ediyor. Hebip'in kardeşi Dilek Albar, İstanbul'da yaşadıklarını, fabrikada çalışan ağabeyinin 5 yıl önce gemiciliğe başladığını söyledi. Annesi Emine Hebip'in karşı çıkmasına rağmen ağabeyinin gemiye başladığını anlatan Albar, "Bu son sefere gidişiydi, bir daha sefere gitmeyeceğini söylemişti.Bu seferden geldiği zaman evlenmeyi düşünüyordu. Yoğun çalıştığım için seferdeyken görüşmeye fırsatım olmamıştı. Ablalarımla görüşüyordu. Sefere çıkmadan konuştuğumuzda çok kalmayacağını hemen döneceğini ifade etmişti. Kötü oldu, böyle olmamalıydı" diye konuştu. Albar, ailecek perişan olduklarını ve kardeşinin bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti. Ağabeyinin iyiliksever biri olduğunu aktaran Albar, diğer ağabeyinin yıllar önce kaza kurşunuyla yaşamını yitirdiğini, annesinin ikinci kez evlat acısı yaşamasını istemediğini ifade etti. Albar, arama ekiplerinin ellerinden geleni yaptığını ve ağabeyinin bir an önce bulunmasını istediklerini sözlerine ekledi. Ömer Hebip'in ablası Gülperi Bebek de kardeşinin denizci olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini söyledi. Kardeşinin son olarak 18 Kasım Cumartesi günü kendisini aradığını ancak telefondan ses alamadığı için kendisiyle görüşemediğini kaydetti. Bebek, daha sonra kardeşini aradığını ancak bu kez de onun telefona cevap vermediğini ifade ederek, yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. AA