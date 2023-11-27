Haberler Yaşam Haberleri Son seferiydi
Giriş Tarihi: 28.11.2023

Son seferiydi

Ömer Hebip, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatından biri. Hebip’in ailesi, son sefer niyetiyle çıktığı görevinde kazaya yakalanan denizciden gelecek haberi bekliyor

Son seferiydi
Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personelin bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Kayıp denizcilerden, gemide yağcı olarak görev yapan Ömer Hebip'in ailesi de ekiplerin çalışmalarını sahilden takip ediyor. Hebip'in kardeşi Dilek Albar, İstanbul'da yaşadıklarını, fabrikada çalışan ağabeyinin 5 yıl önce gemiciliğe başladığını söyledi. Annesi Emine Hebip'in karşı çıkmasına rağmen ağabeyinin gemiye başladığını anlatan Albar, "Bu son sefere gidişiydi, bir daha sefere gitmeyeceğini söylemişti.



Bu seferden geldiği zaman evlenmeyi düşünüyordu. Yoğun çalıştığım için seferdeyken görüşmeye fırsatım olmamıştı. Ablalarımla görüşüyordu. Sefere çıkmadan konuştuğumuzda çok kalmayacağını hemen döneceğini ifade etmişti. Kötü oldu, böyle olmamalıydı" diye konuştu. Albar, ailecek perişan olduklarını ve kardeşinin bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti. Ağabeyinin iyiliksever biri olduğunu aktaran Albar, diğer ağabeyinin yıllar önce kaza kurşunuyla yaşamını yitirdiğini, annesinin ikinci kez evlat acısı yaşamasını istemediğini ifade etti. Albar, arama ekiplerinin ellerinden geleni yaptığını ve ağabeyinin bir an önce bulunmasını istediklerini sözlerine ekledi. Ömer Hebip'in ablası Gülperi Bebek de kardeşinin denizci olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gittiğini söyledi. Kardeşinin son olarak 18 Kasım Cumartesi günü kendisini aradığını ancak telefondan ses alamadığı için kendisiyle görüşemediğini kaydetti. Bebek, daha sonra kardeşini aradığını ancak bu kez de onun telefona cevap vermediğini ifade ederek, yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı hesaptan İYİ Parti'ye açık operasyon: Yerel seçim öncesi aba altından sopa!
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den skandal sözler! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmadı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Türkiye, Gazze için devrede: İnsani destek için yeni adımlar atılıyor! Sahra hastanesi ve konteyner kent hazırlığı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çocuklarımı ayırdığımı söylüyorlar
SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu davasında dinlenen tanık Ergün Poyraz'dan şok çıkış: Tetiği çekeni biliyorum!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
SON DAKİKA | Katar duyurdu: Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı
Son dakika haberleri… Sivas’ta 6 gollü müthiş düello! Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a diş geçiremedi...
Sıfır beden kurallarını yerle bir etti! Bu kiloyla model olamaz demişlerdi: "Yılın modeli" seçildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son seferiydi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA