Son sipariş jandarmaya

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan A.B., 23 Haziran 2004 tarihinde, aralarında husumet olan baba ve iki oğlunun silahla saldırısında öldü. Olaydan sonra zanlılardan biri yakalandı, baba ve diğer oğlu K.Ü. firar etti. Jandarma 20 yıl sonra davada zaman aşımına az bir süre kala dosyayı raftan indirdi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aydın İl jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) özel ekip kurdu ve şubat ayından itibaren çalışmaya başladı. Aydın jandarmasının özel ekibinin titiz çalışmasının ardından firari şüpheli K.Ü.'nün İzmir'in Bornova ilçesinde yemek siparişi verilen bir firmada kurye olarak çalıştığı, olayın diğer faili olan babası A.Ü.'nün de 2018'de vefat ettiği belirlendi. Aydın'dan İzmir'e giden özel ekip K.Ü.'yü yakalamak için hazırladığı planı devreye koydu. Jandarma müşteri olarak zanlının çalıştığı yemek işletmesinden sipariş verdi. Olaydan habersiz K.Ü. hazırlanan siparişi getirerek, jandarma ekiplerine teslim edince yakalandı. İzmir'de özel ekip tarafından yakalanan zanlı, Aydın'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İHA