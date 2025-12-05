Son süper ay büyüledi

Yılın en parlak dolunayı dün gece izlendi. "Süper Ay" olarak adlandırılan bu olayda Ay, Dünya'ya sıradan dolunaylara göre çok daha yakın bir konuma geldi. Normalde yaklaşık 384 bin kilometre uzaktan görünen Ay, dün gece 02.04'te yaklaşık 356 bin kilometrelik mesafeye kadar yaklaştı. Bu da gökyüzünde yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak görünmesini sağladı. Bu gece de etkisi sürecek olan Süper Ay, hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilecek. Uzmanlar özellikle gece saatlerinde ufka yakın konumdayken Ay'ın büyüklük etkisinin daha belirgin hissedilebileceğini belirtiyor. "Kunduz Dolunayı" (Beaver Moon) olarak adlandırılan olay, 2019'dan bu yana Dünya'ya en yakın dolunay olarak tanımlanıyor.