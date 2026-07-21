Son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan cansız bedenine ulaşılan Eda Kurtulmuş (15), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, önceki gün Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Şahin Özdağ (11) ile Eda Kurtulmuş suda kayboldu.

Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile AFAD, UMKE, JAK, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtulmuş'un cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın bir bölgede dalgıçlar tarafından su altında bulundu. Kurtulmuş için dün memleketi İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kurtulmuş'un cenazesi omuzlarda Merkez Cami'ye getirildi. Kurtulmuş'un tabutunun üzerine gelinlik, çiçek, şalvar ve tülbent bırakıldı. Kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan kayıp Şahin Özdağ'ı bulmak için 32 dalgıç, 6 bot ve toplam 90 personelin katılımıyla arama çalışmaları sürüyor.