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Giriş Tarihi: 18.6.2010

Son Samuray'ın kılıç ustasından özel gösteri

Ödüllü Japon aksiyon filmi yönetmeni Masatsugu Takase ve ekibi özel bir dizi gösteri için Türkiye'ye geldi

Son Samuray ve Wasabe gibi dünya çapında gişe rekorları kıran filmlerin aksiyon koordinatörlüğünü yapan, Japon aksiyon sahne sanatı öğretmeni ve ödüllü aksiyon filmi yönetmeni Masatsugu Takase ve ekibi bir dizi gösteri için Türkiye'ye geldi. Yarın Konya'da, 23-24 Haziran'da da İstanbul Baltalimanı Japon Bahçesi'nde "Tateshi Kılıç Gösterisi" adıyla gösteri düzenleyecek olan Takase ve ekibi, basın mensuplarına da özel bir kılıç gösterisi sundu. Gösteride yıllardır Türkiye'de bulunan oyuncu Ayumi Takano da yer aldı. Türkiye'de film çekmenin rüya gibi bir şey olduğunu belirten Takase "Gerçekleşirse güzel olur" dedi. Yapımcı bulunması durumunda bunun mümkün olabileceğini dile getiren Takase "Türk kılıç ustalığı ile Japon samuray sahne aksiyon sanatları, onların savaş tekniği ile insanların birleşmesi ya da karşı karşıya gelmesi yönetmen olarak bana çok cazip ve enteresan geliyor" diye konuştu.

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Son Samuray'ın kılıç ustasından özel gösteri
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