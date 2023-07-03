Sonic Karakterleri - Kirpi Sonic ve Arkadaşları İsimleri, Güçleri ve Özellikleri

Sonic karakterleri çizgi film dünyasındaki en güzel karakter örneklerindendir. Bu filmi izlediğiniz zaman Kirpi Sonic karakterleri ile eğlendiğinizi göreceksiniz. Filmde nasıl yer aldıklarını hemen anlayacaksınızdır. Ayrıca Sonic ve arkadaşları isimleri öğrenilir ve film bu şekilde izlenirse birçok noktada aşinalık yakalayacaksınızdır. Günümüze göre eski tarihli bir film olsa da izlenmeye değerdir. Bu değeri sonic boom karakterleri isimleri ve özellikleri sağlamaktadır.

Sonic Karakterleri

Sonic karakterleri ile birlikte renkli çizgi film dünyasına giriş yapabiliriz. Karakterlerin görünüşleri bu filmi popüler yapan unsurlardan biridir diyebiliriz. Kırmızı, mavi, sarı, gri, pembe renklerinde olan kirpiler, sonic karakterleri içerisinde ele alınacak karakterlerdir. Film dışında bu karakterlerin oyuncakları da yapılmıştır. Filmi izleyen birçok çocuk karakterlere duyduğu ilgiden dolayı sonic karakterlerinin minyatür oyuncakları yapılmıştır. Filmi, karakterleri daha iyi anlayabilmek için filmin konusundan ve karakterlerinden bahsedilecektir.

Kirpi Sonic

Kirpi Sonic filmin ana karakteridir. Hatta zatan filmin adı Kirpi Sonic şeklindedir. Bu bölümde ana karakter olan Kirpi Sonic'in nasıl bir özelliği olduğu belirtilecektir.

Kirpi Sonic maceraya ve aksiyona bayılan kurgusal bir karakterdir.

Rengi mavi olduğu için dikkat çekmektedir.

Kirpi Sonic koşmayı, sosyal olmayı seven, korumacı olan bir karakterdir.

Kirpi Sonic'in sevmediği bir şey varsa o da yüzmektir.

Kirpi Sonic'in kötü yanı da vardır. Kendisinin biraz kibirli olduğunu söyleyebiliriz.

Kirpi Sonic ve Arkadaşlarının İsimleri

Kirpi Sonic ve arkadaşları maceranın ve aksiyonun peşinden giden karakterlerdir. Macera ve aksiyonun peşinden giderken de kötü olanı yani Dr. Robotnik'i yakalamaya çalışırlar. Kirpi Sonic filminin konusu bu noktada ilerlemektedir. Sıra Kirpi Sonic'in arkadaşlarının isimlerinin neler olduğudur. Kirpi Sonic'in arkadaşlarının isimleri:

Prenses Sally Acorn

Miles Tails Power