Sonunda bu da oldu! Başkan Tugay’dan tartışma yaratacak karar: Gazetecinin paylaşımlarına kızdı, eşini işten attı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi işçi dostu olduğunu öne sürüp 1 Mayıs İşçi Bayramında işçilerle omuz omuza meydanlarda dolaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay belediye başkanı seçildikten sonra verdiği sözleri çabuk unuttu. Verdiği tartışmalı kararlarla önce işçi ile sonra da belediye çatısı altında görev yapan memurlarla ters düşen Tugay çok sayıda işçiyi işten çıkardı.

YENİ YILA SAYILI GÜN KALA

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDOĞA Şirketinde bazı birimleri kapatıp 12 pesoneli kapı dışarı eden Tugay bu sefer de çok konuşulacak bir icraata imza attı.

HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Tugay sosyal medya üzerinden kendisini ve icraatlarını eleştiren İzmirli gazteci Hasan Tahsin Kocabaş'ın eşi Buket Ocak'ı işten çıkardı. Gazeteci Kocabaş hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akdi sona erdirilen eşi Buket Ocak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirilere tahammül edemeyen Başkan Tugay tarafından keyfi ve adaletsiz bir şekilde işten çıkarıldığını öne sürdü.

EŞİM İŞSİZ, NEDENİ BEN GÖSTERİLİYORUM

Meslek hayatı boyunca gazetecilik ilkelerinden taviz vermeyerek, her zaman doğruyu savunduğunu belirten Gazeteci Kocabaş karara tepki gösterdi. Kocabaş yaptığı açıklamada: "Meslek ilkelerime bugüne kadar kara bir leke sürdürmediğim gibi, kalemimi ve mikrofonumu devletimin bekası ve milletimin selameti için kullandım. Sert de olsa eleştirilerimi sergilerken, muhatabımın mahrem yaşamına, inancına, kültürüne, ailesine, malına ve mülküne saldırmadım. Belki bu yüzdendir, meslek hayatım boyunca adaletin hışmına uğramadım. Cevap hakkı çıkaracak şekilde yazılar yazdım, sorular sordum. Hiçbirine yanıt alamadığım gibi tamamen 'faşizan' yöntemle ve komik gerekçelerle sosyal medyada engellendim. Eşim şimdi işsiz ama nedeni 'ben' gösteriliyorum. Bunu sendika da belediye kaynakları da doğruluyor" ifadelerini kullandı.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIZ

Eşinin işyerindeki zorbalık, dışlanma ve mobbing uygulamaları nedeniyle büyük bir travma yaşadığını ve bunun, Başkan Tugay'ın kendisine yönelik kin beslemesinin bir sonucu olduğunu ifade eden Kocabaş: "Eşim, Kültür Bakanlığı'nın belediyede muhatap aldığı kişiydi. Tüm yayınlarda imzası vardı ve takdir görmüş bir personel olarak hakkında olumsuz tek tutanak yoktu. Beni susturmak isteyenler, önce ailemi hedef aldı. Bu mücadele sadece benim değil, tüm İzmir halkının adalet mücadelesidir" dedi. Kocabaş, eşinin uğradığı haksızlık karşısında hukuk mücadelesi başlatacağını sözlerine ekledi.