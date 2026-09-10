Sonunda Manisa’da pes etti! “İzmir’in çöpünü 31 Aralıktan itibaren almayacağız!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir'den Manisa'daki Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderilen atıklarla ilgili sürecin artık ciddi bir noktaya ulaştığını belirtti. Ardından da, "31 Aralık tarihinden itibaren İzmir'in çöpünü kabul etmeyeceğiz." Dedi.

Dutlulu'nun açıklamaları İzmir Büyükşehir'de bomba etkisi yarattı. Şok gelişme sonrası yeni yıldan itibaren İzmir'in günlük 5 bin ton çöp için nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu oldu. 1992 yılında izmir büyükşehir belediyesi tarafından çiğli harmandalında kurulan katı atık depolama tesisi, 2024'te mahkeme kararı ile kapatıldı. durum böyle olunca izmir'de çöp krizi patlak verdi.

HARMANDALI KAPATILINCA ÇÖPLER ELDE KALDI

Kentin çöp sorununa ilişkin yıllarca kalıcı çözüm geliştirmeyen Büyükşehir Belediyesi yaşanan şok gelişme sonrası günlük 5 bin ton çöpün 2 bin 500 tonunu Bergama ve Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesislerine yönlendirdi. Geriye kalan 2 bin 500 ton çöpün bertarafı için çözüm arayan Büyükşehir Belediyesi, komşu Manisa Büyükşehir Belediyesinin kapısını çaldı.

PROTOKOL İMZALANDI

Her iki Büyükşehir Belediyesi arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokol sonrası İzmir'in günlük 2 bin 500 ton çöpü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine yönlendirilmeye başlandı. Varılan anlaşma uyarınca büyükşehir ton başına Manisa'ya ücret ödeyecek, atıklardan sızan pis su ise vidanjörlerle İzmir'deki arıtma tesislerine taşınacaktı.

MANİSA DA PES ETTİ

İzmir'in çöpü Manisa'da da sıkıntı yarattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu aylık basın toplantısında, Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne İzmir'den getirilen atıklarla ilgili son durumu ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TESİSİN KAPASİTESİNİ ZORLUYOR

İzmir'de yaşanan sorun nedeniyle Manisa'daki tesise gelen araç sayısının arttığını belirten Dutlulu, artan atık miktarının tesisin kapasitesini zorlamaya başladığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu



AYRIŞTIRMA YAPAMAZ HALE GELDİK

Gelen çöp miktarının artması nedeniyle ayrıştırma çalışmalarında da sıkıntılar yaşandığını kaydeden Dutlulu, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

YILBAŞINDAN İTİBAREN İZMİR'İN ÇÖPÜNÜ KABUL ETMEYECEĞİZ

Dutlulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığın 31 Aralık'a kadar kalıcı bir çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, aksi halde yılbaşından itibaren İzmir'den gelen atıkların kabul edilmeyeceğini açıkladı.

BİR AN ÖNCE KALICI ALAN BELİRLENMELİ

Dutlulu, bu tarihe kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir araya gelerek İzmir'de atıkların bertaraf edileceği kalıcı bir alan belirlemesi gerektiğini söyledi. Dutlulu, "31 Aralık'a kadar mutlaka Bakanlığın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oturup bir çözüm bulması ve İzmir'de bunu dökecek bir yer bulması lazım. Ondan sonra 31 Aralık'tan sonra biz oraya çöp alınmasını kabul etmeyiz." dedi.

O KADAR ÇOK ÇÖP GELİYOR Kİ…

Tesise getirilen atık miktarındaki artışın tesisin işleyişini de olumsuz etkilediğini belirten Dutlulu, yoğunluk nedeniyle atıkların ayrıştırılmasına yeterli zaman kalmadığını ifade etti. Dutlulu, "Bizim artık buna bir son vermemiz gerektiğini düşünüyoruz, çünkü bizim çok alanımız da dolmaya başladı ve vahşi depolamaya doğru dönmeye başladı. Çünkü o kadar çok çöp geliyor ki ayrıştırmaya vakit kalmıyor." diye konuştu.

GÜNLÜK 5 BİN TON ÇÖP

İzmir'de her gün 5 bin ton çöp toplanıyor. Bu çöplerin 2 bin 500 tonu Bergama ve Ödemiş'te belediyeye ait bertaraf tesislerine taşınıyor. Geriye kalan 2 bin 500 ton çöp ise Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yunusemre İlçesindeki Uzunburun tesisine yönlendiriliyordu. Manisa 31 Aralık tarihinden itibaren çöp kabul etmeyeceğini açıkladı. Son zamanlarda tesise gelen günlük çöp miktarının kapasitenin üzerinde olması nedeniyle Bergama ve Ödemiş'teki tesisler de alarm vermeye başladı.