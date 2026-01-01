Soruşturma mezunlara uzandı

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki (İEL) kasım ayında yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylarla ilgili incelemede önemli bir aşamaya gelindi. İl Millu Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışmalarda, bazı olumsuz davranışların yalnızca okul içi dinamiklerle sınırlı kalmadığına, "okul dışı bağlantılar ve yönlendirmelerle" derinleştiğine dair bulgulara ulaşıldı. Bu çerçevede, öğrenciler üzerinde etkisi olduğu değerlendirilen bir mezunlar grubuna ilişkin iddialar için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Süreç sadece disiplin soruşturmasıyla yürütülmedi. Rehberlik ve psikososyal destek çalışmaları, idari inceleme ve disiplin süreçleri eşzamanlı olarak devreye alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi, değerlendirmelerde öğrencilerin psikolojik güvenliği, mahremiyetin korunması ve eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesini temel aldı.

YÖNLENDİRME BULGUSU

Yapılan tespitlerde, okul içi düzeni bozan ve öğrenci güvenliğini zedeleyen bazı davranışların, okul dışındaki kişi ve grupların etkisiyle büyüdüğü yönünde bulgular elde edildi. Bu kapsamda, adı geçen bir mezunlar grubunun sürece etkisinin araştırıldığı, elde edilen bilgi ve belgelerin adli mercilere sunulması için hazırlık yapıldığı ifade edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, söz konusu iddialarla ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Yetkililer, hukuki sürecin tamamen mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini, masumiyet karinesine titizlikle uyulacağını ve kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan kimsenin suçlanmayacağını vurguladı.

OKUL İKLİMİNE YAKIN TAKİP

ÖTE yandan okul yönetiminin, pansiyon ve okul genelinde güvenlik ve rehberlik uygulamalarını kalıcı şekilde güçlendirmek için yeni adımlar attığı bildirildi. Öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının artırılacağı, okul dışı etkileşimlerin daha yakından takip edileceği kaydedildi. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğinin altını çizdi. Süreç boyunca rehberlik servislerinin aktif rol üstlendiği, öğrencilerle bire bir ve grup görüşmeleri yapıldığı belirtildi. Pansiyon düzeni ve denetimler gözden geçirilirken, okul iklimini korumaya yönelik önlemler artırıldı.