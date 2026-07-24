Sosyal ağlar bağımlılık yaptığını kabul etti

ABD merkezli internet şirketlerine karşı açılan bağımlılık davaları artıyor. BBC'deki habere göre ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir genç, Instagram gibi platformların kendisinde bağımlılık yarattığı ve zarar verdiği gerekçesiyle Meta şirketine karşı açtığı davayı geri çekti. R.K.C. rumuzuyla bilinen 15 yaşındaki davacı; TikTok, Snapchat ve YouTube ile benzer iddialar kapsamında yürüttüğü hukuki süreçlerde geçtiğimiz haftalarda uzlaşma sağladı. Söz konusu şirketler, çocuklara zarar veren bağımlılık yapıcı platformlar tasarlamakla suçlanıyordu. Habere göre taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Geçtiğimiz günlerde de Meta ve YouTube, daha önce benzer suçlamalarla açılan bir davada genç bir kadının ruh sağlığına zarar verdikleri gerekçesiyle 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör