Sosyal medya hesabından tehditler savurdu: Yakalanan şüphelinin ifadesi pes dedirtti!

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden yürütülen çalışmalar kapsamında 42 yaşındaki İ.D.'nin sosyal medya hesabı üzerinden halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.



Ekipler tarafından kimliği belirlenen şüphelinin Akyazı ilçesindeki ikametine operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla İ.D. evinde yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda 11 litre el yapımı kaçak alkol, alkol yapımında kullanılan ve içerisinde eser miktarda etil alkol bulunan şişe, 1 adet ecstasy, 12 adet sentetik ecza ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İ.D., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Neden öyle bir paylaşım yaptınız?" sorusuna "Alkollüydüm, pişmanım" yanıtını verdi. Şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.