Çocuklar sosyal medyanın zararlı etkilerinden korunacak

Türkiye, çocukları sosyal medya platformlarındaki tehlikelerden korumak adına çözümler arıyor. Diğer ülkelerde uygulamaya konulması planlanan modeller araştırılıyor. Sosyal medyanın 13 yaşından küçükler tarafından kullanılmamasını öngören kanun teklifi TBMM'nin önemli konularından biri olacak. Meclis'e sunulması için hazırlıkları devam eden yasa teklifi için ABD'nin Florida eyaletinde 1 Ocak 2025 sonrasında yürürlüğe girecek yasa metninin incelendiği kaydedildi. Yasaya göre Florida'da 14 yaşından küçükler sosyal medya profili veya hesabı açamayacak. Sosyal medya platformları 14 yaşından küçük çocukların hesaplarını silecek.İncelenen bir diğer model ise Avustralya'da 16 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişimini engelleyen kanun teklifinin taslağı. Yasayla Avustralya'da çocuklar sosyal medyayı 16 yaşından önce kullanamayacak. Bu yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmaları halinde sorumluluk, platformlara ait olacak.Türkiye'nin iki modeli de incelemeye aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Meclis'e gönderilmek üzere taslağı oluşturulan teklifte, sosyal medya şirketlerinden, asgari yaşın altındaki çocukların hesap sahibi olmasını önlemek için "makul adımlar atması" istenecek. Böylelikle yaş sınırı ihlal edilirse dünyanın büyük teknoloji ve sosyal medya platformlarına ceza kesilebilecek.