Sosyal medya İspanya da yasaklıyor

Avustralya ve Fransa'nın ardından çocuklara sosyal medya yasağı getiren ülkeler arasına İspanya da eklendi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine yasak getireceklerini açıkladı. Sanchez, dijital platformlar üzerindeki denetimi artırmak ve yöneticilerini bu ağlarındaki ihlallerden sorumlu tutmak için başka önlemler de alacaklarını kaydetti. Portekiz'den de benzer bir adım gelmiş, iktidar partisi 16 yaş altına sosyal medya kullanımını yasaklayan tasarıyı meclise sunmuştu.