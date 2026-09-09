Sosyal medya paylaşımı sonrası soruşturma: Ali Haydar Kurum da gözaltına alındı

"SANAL ŞÖHRET SUÇA PERDE OLAMAYACAK!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını belirtti. Vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini ifade etti.



Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğunu belirten Gürlek, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüphelinin, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandığını aktardı.



Gürlek, benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını kaydetti.



Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır. Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."