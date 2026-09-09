Sosyal medya paylaşımı sonrası soruşturma: Ali Haydar Kurum da gözaltına alındı

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımın ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Vanlı iş insanı" olarak tanıtılan Ali Haydar Kurum hakkında adli soruşturma başlattı. X platformunda paylaşılan görüntülerde, kendisini kayda aldırarak yürüyen kişinin 1965 Erciş doğumlu Ali Haydar Kurum olduğu belirlendi. Başsavcılık, görüntüler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu kapsamında şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkardı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Kurum, Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Pendik'te ikamet ettiği öğrenilen şahsın emniyet kayıtları incelendiğinde; kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde kullanımı başta olmak üzere toplam 11 ayrı şüpheli olay kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ali Haydar Kurum, ifade ve adli işlemleri tamamlanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
KİLOLARCA ALTINLI DÜĞÜNÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ, O DA TUTUKLANDI
Düğününde takılan kilolarca altın ve şaşaalı paylaşımlarıyla tanınan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan da geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medyada yer alan videoları üzerine başlatılan soruşturmada, 25 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.
"SANAL ŞÖHRET SUÇA PERDE OLAMAYACAK!"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını belirterek, "Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir" dedi.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını belirtti. Vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini ifade etti.
Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğunu belirten Gürlek, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüphelinin, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandığını aktardı.
Gürlek, benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığını kaydetti.
Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır. Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."