Sosyal medya paylaşımı yüzünden kan döküldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 20 yaşındaki Beyza E. ailesine ait haşlanmış mısır tezgahı önünde kavga ettiği 25 yaşındaki Senanur Doğan'ı bıçaklayarak öldürdü, bir kızı da yaraladı.Olay önceki akşam Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haşlanmış mısır tezgahında duran 20 yaşındaki Beyza E., iddiaya göre sosyal medyadaki paylaşım yüzünden Senanur Doğan ve I.D. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beyza E., bıçakla Doğan ve I.D.'ye saldırdı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki kadın, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Senanur Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. I.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayda kullandığı değerlendiren bıçakla yakalanan Beyza E., polis tarafından gözaltına alındı.