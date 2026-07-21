Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma! Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:22

Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma! Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

Gazeteci Alican Uludağ ve bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, X platformunda yapılan paylaşımların "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarını oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Soruşturma kapsamında Alican Uludağ gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma! Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
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X platformunda gazeteci Alican Uludağ'ın "@alicanuludag" hesabı ile bazı kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

ALİCAN ULUDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve haklarında gözaltı işlemi uygulanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma! Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
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