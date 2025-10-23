Sosyal medya tuzakçılarına darbe: 8 şüpheli tutuklandı

Nevşehirli bir vatandaşın Instagram üzerinden gördüğü ikinci el üç tekerlekli motosiklet ilanı üzerinden dolandırılarak 34 bin TL kaybettiğini bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla yaklaşık 10 ay süren projeli bir çalışma yürütüldü.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan teknik takip ve banka hesap incelemeleri sonucunda 11 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik Samsun, Adana ve Mersin illerinde 21 Ekim 2025 Salı günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.