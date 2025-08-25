Sosyal medyada cinsel şantaj tuzağı

Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sinop merkezli 6 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

643 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda; örgütün hesaplarında 643 milyon Türk Lirası para hareketliliği olduğu belirlendi. MASAK'ın da destek verdiği çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını kripto hesaplara aktardıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturmada, örgüt üyelerinin sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişim kurarak cinsel içerikli görüntüler kayda aldıkları, ardından kendilerini "avukat" olarak tanıtıp mağdurları tehdit ederek belirlenen banka hesaplarına para göndermeye zorladıkları tespit edildi.

KARARLILIK MESAJI

Şüphelilerin bu yöntemle 325 vatandaşı mağdur ettiği ve elde edilen paraları çeşitli hesaplar üzerinden akladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 472 banka hesabına bloke konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."