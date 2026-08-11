Sosyal medyada Başkan Erdoğan’ı tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çengelköy Polis Evi çevresinde çekilen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Şüphelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Çengelköy Polis Evi'nin oradayım, duyuyor musun Cumhurbaşkanı. Merkezdeyim ya. Ya adam gibi geleceksin ya da vakit çok yakın. Her yerde konuşurum, Allah'tan başka kimseden korkum yok" şeklinde hedef alan tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullanan şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde kimliği ve adresi tespit edilen şüphelinin C.A. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şüphelinin adresine yapılan operasyonla yakalanan C.A. emniyete götürüldü.

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen C.A., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüpheli C.A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.