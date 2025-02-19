Sosyal medyada dikkatli olun

Gayrimeşru oluşumlar ve çete üyeleri sosyal medyada cirit atıyor. Instagram, TikTok, Telegram gibi bazı sosyal medya platformlarında oluşturulan sayfalarda suçu öven ve suça özendirici paylaşımlar yapılıyor. Kırmızı bültenle aranan çete elebaşları, çete üyeleri ve mafyalara methiyeler düzülüyor. Suç örgütü liderleri, çeteler, mafyalar özendiriliyor ve bu kişilere övgüler yağdırılıyor. Bu paylaşımların 'suçu ve suçluyu övme' suçunu oluşturduğunu belirten avukat Ahmet Aslan paylaşımı yapanların 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceklerinin altını çizdi.