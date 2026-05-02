Sosyal medyada ebeveyn denetimi zorunlu oluyor

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YAŞ GRUBUNA UYGUN HİZMET
Yasa ile sosyal medya ve oyun platformlarında yapılacak düzenlemeler şöyle:
Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.
15 yaşını doldurmuş çocuklara yaş grubuna uygun, ayrıştırılmış hizmet verilecek.
YAŞ DOĞRULAMASI
Yaş doğrulama sistemleri ve ilişkili teknik tedbirlerin alınması, ebeveyn denetim araçlarının sunulması zorunlu olacak.
Vatandaşların şikâyet ve başvurularına hızlı ve etkin cevap verebilecek mekanizmalar kurulacak.
Yükümlülüklere uymayan sosyal medya platformlarına öncelikle idari yaptırım uygulanacak. Uyumsuzluk devam ederse; bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında daraltılabilecek.
30 MİLYON TL'YE KADAR CEZA
Yükümlülüklere uymayan oyun platformlarına önce 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Uyumsuzluk devam ederse ceza 10 milyon TL'den 30 milyon TL'ye yükselecek. Sonraki aşamada bant genişliği yüzde 30, ardından yüzde 50 oranında kısıtlanacak.
Çocuklar olası çevrim içi risklere karşı korunacak. Ailelerin dijital denetim olanakları artırılacak.
Usulüne uygun biçimde derecelendirilmemiş oyunlar, en yüksek yaş kriterine göre derecelendirilerek yayınlanabilecek.
UYGUNSUZ İÇERİKLERE ERİŞİM ENGELİ
Çocuklar, yaşlarına uygun olmayan içeriklere erişemeyecek.
Türkiye
'den günlük 100 binden fazla kullanıcıya ulaşan yurtdışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye'de temsilci bulunduracak.
Oyun platformları, ebeveyn kontrolünü kolaylaştıran araçlar sunacak.