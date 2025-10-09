Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: "Venceremos" bu kez Gazze için yankılandı
Giriş Tarihi: 9.10.2025 23:18 Son Güncelleme: 9.10.2025 23:23

Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: "Venceremos" bu kez Gazze için yankılandı

Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla yapay zeka kullanılarak hazırlanan “Venceremos” adlı müzik klibi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan klip, binlerce paylaşım alarak Gazze’deki insani dramı ve direnişi dünyaya yeniden hatırlattı.

Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: Venceremos bu kez Gazze için yankılandı

"Venceremos" (İspanyolca: "Biz Galip Geleceğiz") 1970 yılında sosyalist lider Salvador Allende'yi Şili Cumhurbaşkanlığı'na taşıyan Halk Birliği (Unidad Popular) hareketinin efsanevi marşı olarak biliniyor. Latin Amerika'daki sosyal adalet ve direniş mücadelelerinin simgesi haline gelen şarkı, bugün Gazze için yeniden yankılanıyor.

Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: Venceremos bu kez Gazze için yankılandı

Klibin yapay zeka teknolojisiyle yeniden yorumlanması, şarkının evrensel direniş mesajını günümüz koşullarına taşınmasını sağladı.

Eski versiyonlarıyla politik kampanyalarda ve protest hareketlerinde yer almış olan eser, hâlâ güncel mesajlarla yeniden yorumlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: "Venceremos" bu kez Gazze için yankılandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz