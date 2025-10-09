"Venceremos" (İspanyolca: "Biz Galip Geleceğiz") 1970 yılında sosyalist lider Salvador Allende'yi Şili Cumhurbaşkanlığı'na taşıyan Halk Birliği (Unidad Popular) hareketinin efsanevi marşı olarak biliniyor. Latin Amerika'daki sosyal adalet ve direniş mücadelelerinin simgesi haline gelen şarkı, bugün Gazze için yeniden yankılanıyor.

Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: Venceremos bu kez Gazze için yankılandı

Klibin yapay zeka teknolojisiyle yeniden yorumlanması, şarkının evrensel direniş mesajını günümüz koşullarına taşınmasını sağladı.

Eski versiyonlarıyla politik kampanyalarda ve protest hareketlerinde yer almış olan eser, hâlâ güncel mesajlarla yeniden yorumlanıyor.