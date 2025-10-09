Video Haber Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: Venceremos bu kez Gazze için yankılandı
Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: Venceremos bu kez Gazze için yankılandı

Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: Venceremos bu kez Gazze için yankılandı

09.10.2025 | 23:19

Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla yapay zeka kullanılarak hazırlanan “Venceremos” adlı müzik klibi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan klip, binlerce paylaşım alarak Gazze’deki insani dramı ve direnişi dünyaya yeniden hatırlattı.

