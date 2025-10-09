Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: Venceremos bu kez Gazze için yankılandı
Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla yapay zeka kullanılarak hazırlanan “Venceremos” adlı müzik klibi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan klip, binlerce paylaşım alarak Gazze’deki insani dramı ve direnişi dünyaya yeniden hatırlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:38
14:19
Başkan Erdoğan memleketi Rize'de 09.10.2025 | 21:19
00:33
Bahçelievler’de pitbull dehşeti: Kendi sahibine saldırdı! 09.10.2025 | 20:28
01:19
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail bombardımanı! 09.10.2025 | 17:56
26:45
Başkan Erdoğan: "Gazze için görev gücünde yer alacağız" | Video 09.10.2025 | 15:21
01:30
00:36
03:35
Bayraktar KIZILELMA'dan ilk atışta hedefler tam isabet | Video 09.10.2025 | 09:13
05:28
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi | Video 09.10.2025 | 09:13
00:45
İstanbul'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video 09.10.2025 | 08:35
43:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 08.10.2025 | 23:03
31:17
Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek 08.10.2025 | 18:47
42:08
04:57
00:38
05:49
Türk aktivistler İstanbul'da aileleriyle buluştu! 07.10.2025 | 19:50
04:48
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:36
05:52
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:30
02:28
Başkan Erdoğan ve TDT liderleri, sohbet etti | Video 07.10.2025 | 16:27