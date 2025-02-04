Sosyal medyada iki kademeli sınırlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından sosyal medyada "yaş sınırı" konusunda açıklamada bulundu. Kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Göktaş, 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubundaki çocuklar için ayrı olmak üzere, 2 farklı kademede çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Göktaş, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesini tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Sosyal medya platformlarına ciddi sorumluluklar yükleneceğini söyleyen ve sosyal medya düzenlemesiyle çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak" diye konuştu.

CİDDİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLECEK

Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarına yönelik iki başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü belirten Göktaş, şöyle devam etti: "Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. Aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz." ANKARA

EBEVEYNLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

GÖKTAŞ, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü belirterek, yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının da altını çizdi. Göktaş, "Artık anne babalar 'dijital ebeveynlik' olarak adlandırılan yeni bir sorumluluk alanında çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı koruma kapasitesine sahip olmak zorundalar. Biz de bu konuda onlara destek olmak için gerekli eğitimleri vermeyi planlıyoruz" dedi.