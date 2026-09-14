Sosyal medyada LGBT propagandasına geçit yok! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Bu doğrultuda Hâkimlik; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 8. ve 8/A maddeleri gereğince, adı geçen sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlara ait URL adreslerine erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından çıkarılmasına hükmetti.