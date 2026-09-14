Sosyal medyada LGBT propagandasına geçit yok! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden kamu düzenini hedef alan, devam eden "Ailem Güvende" soruşturmasını akamete uğratmayı amaçlayarak hedef gösteren ve müstehcen paylaşımlar yapan hesaplara karşı adli süreç başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği internet ortamında yayınlanan söz konusu paylaşımları ve hesapları mercek altına aldı.
MAHKEMEDEN ERİŞİM ENGELİ KARARI
Yapılan incelemeler sonucunda; X (Twitter), Instagram ve web siteleri üzerinden paylaşılan içeriklerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesi kapsamında "Müstehcenlik" suçu teşkil ettiği tespit edildi. Mahkeme kararında, söz konusu paylaşımların ülke içindeki genel kamu düzeninin bozulmasına yönelik olduğu vurgulandı.
Bu doğrultuda Hâkimlik; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 8. ve 8/A maddeleri gereğince, adı geçen sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlara ait URL adreslerine erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından çıkarılmasına hükmetti.