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Giriş Tarihi: 14.09.2026 17:38 Son Güncelleme: 14.09.2026 17:47

Sosyal medyada LGBT propagandasına geçit yok! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal mecralarda LGBT propagandası yapan hesaplara yönelik harekete geçti. Başsavcılığın talebi üzerine harekete geçen Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği; kamu düzenini bozmayı hedefleyen, adli soruşturmayı hedef gösteren ve müstehcen içerik yayan 58 sosyal medya hesabı ile web sitesi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması kararı verdi. Karar uygulanmak üzere BTK ve Siber Güvenlik Başkanlığı'na tebliğ edildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
Sosyal medyada LGBT propagandasına geçit yok! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden kamu düzenini hedef alan, devam eden "Ailem Güvende" soruşturmasını akamete uğratmayı amaçlayarak hedef gösteren ve müstehcen paylaşımlar yapan hesaplara karşı adli süreç başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği internet ortamında yayınlanan söz konusu paylaşımları ve hesapları mercek altına aldı.

MAHKEMEDEN ERİŞİM ENGELİ KARARI

Yapılan incelemeler sonucunda; X (Twitter), Instagram ve web siteleri üzerinden paylaşılan içeriklerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226/2. maddesi kapsamında "Müstehcenlik" suçu teşkil ettiği tespit edildi. Mahkeme kararında, söz konusu paylaşımların ülke içindeki genel kamu düzeninin bozulmasına yönelik olduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda Hâkimlik; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 8. ve 8/A maddeleri gereğince, adı geçen sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlara ait URL adreslerine erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından çıkarılmasına hükmetti.

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SİBER GÜVENLİK VE BTK'YA BİLDİRİLDİ

Erişim engeli kararı, 'derhal' uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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Sosyal medyada LGBT propagandasına geçit yok! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
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