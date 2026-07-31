Sosyal medyada ‘müstehcen fotoğraf’ tuzağı

Sosyal medya dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A. oldu. İnstagramdan gelen arkadaşlık isteğini kabul eden Oktay A. (25), kendini 'Aylin Keskin' olarak tanıtan kullanıcı ile müstehcen fotoğraf alışverişi yaptı. Sohbete dahil olan ve kendisini 'Aylin'in babası' olarak tanıtan bir kişi; Oktay A.'ya "Kızım 17 yaşında, şikâyetçi olacağım" dedi. Ardından sözde avukat, Oktay A.'yı arayarak hakkında dosya açıldığını, dosyanın kapanması için uzlaşma parası yatırması gerektiğini söyleyerek Oktay A.'dan 119 bin 645 lira aldı. Dolandırıldığını anlayan Oktay A. şikâyette bulundu. Yakalanan Hüseyin S. ve Mehmet Sabri İ. hakkında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör