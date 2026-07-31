Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada ‘müstehcen fotoğraf’ tuzağı
Giriş Tarihi: 31.07.2026

Sosyal medyada ‘müstehcen fotoğraf’ tuzağı

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Sosyal medyada ‘müstehcen fotoğraf’ tuzağı
  • ABONE OL
Sosyal medya dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A. oldu. İnstagramdan gelen arkadaşlık isteğini kabul eden Oktay A. (25), kendini 'Aylin Keskin' olarak tanıtan kullanıcı ile müstehcen fotoğraf alışverişi yaptı. Sohbete dahil olan ve kendisini 'Aylin'in babası' olarak tanıtan bir kişi; Oktay A.'ya "Kızım 17 yaşında, şikâyetçi olacağım" dedi. Ardından sözde avukat, Oktay A.'yı arayarak hakkında dosya açıldığını, dosyanın kapanması için uzlaşma parası yatırması gerektiğini söyleyerek Oktay A.'dan 119 bin 645 lira aldı. Dolandırıldığını anlayan Oktay A. şikâyette bulundu. Yakalanan Hüseyin S. ve Mehmet Sabri İ. hakkında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada ‘müstehcen fotoğraf’ tuzağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA