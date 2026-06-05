SON DAKİKA... Narin Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın akrabaları arasında taşlı sopalı bıçaklı kavga! Yeğeni ve kardeşi yaralandı...

Sopa, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada, Vecdi Bahtiyar ile oğlu Hatip Bahtiyar'ın da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Her iki aileden bazı kişiler gözaltına alınırken, polis mahallede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcılığı olayla soruşturma başlattı.

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