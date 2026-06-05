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Giriş Tarihi: 5.06.2026 16:11 Son Güncelleme: 5.06.2026 16:20

SON DAKİKA... Narin Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında taşlı sopalı bıçaklı kavga! Yeğeni ve kardeşi yaralandı...

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili sosyal medyada, Nevzat Bahtiyar’ın yakınlarıyla Salim Güran’ın eşinin ailesi arasındaki tartışma sopalı, taşlı ve bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada, Bahtiyar’ın yeğeni ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
SON DAKİKA... Narin Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın akrabaları arasında taşlı sopalı bıçaklı kavga! Yeğeni ve kardeşi yaralandı...
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Küçük kızın cansız bedeni aramalar sonucu evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala gömülü vaziyette bulundu. Yapılan yargılamalar sonucu Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ile anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hapis cezası aldı.

Yaşanan bu olaydan sonra Bahtiyar ailesi ve Güran aileleri arasında sorunlar yaşandı. İki aile üyeleri zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden de tartışmalar yaşadı. Ancak fiziki anlamda bir kavga yaşanmamıştı. Sosyal medyada Narin Güran cinayeti tartışması bu kez sopalı kavgaya dönüştü.

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Narin Güran'ın öldürülmesi üzerine çıkan tartışma Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar ve oğlu Hatip Bahtiyar ile Salim Güran'ın kayınpederi ve kayınları arasındaki tartışma kavgaya döndü.

Sopa, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada, Vecdi Bahtiyar ile oğlu Hatip Bahtiyar'ın da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Her iki aileden bazı kişiler gözaltına alınırken, polis mahallede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcılığı olayla soruşturma başlattı.

#SALİM GÜRAN #NEVZAT BAHTİYAR #NARİN GÜRAN

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SON DAKİKA... Narin Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında taşlı sopalı bıçaklı kavga! Yeğeni ve kardeşi yaralandı...
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