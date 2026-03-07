Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan şüphelilere operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 7.03.2026 08:42 Son Güncelleme: 7.03.2026 08:43

Sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan şüphelilere operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Şube sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden, silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak Sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Düğmeye basıldı ve 26 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapıldı
Yaralama tehdit ruhsatsız tabanca uyuşturucu suçlarından kaydı olan bu şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

