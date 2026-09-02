Sosyal medyada ‘SMA’ dolandırıcılığı! 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımı incelemeye aldı. Paylaşımda H.A. isimli kişinin, çocuğunun SMA hastası olduğunu belirterek vatandaşlardan maddi yardım istediği ve para gönderilmesi amacıyla IBAN numarası paylaştığı tespit edildi.



BEKAR VE ÇOCUĞUNUN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İddiayı araştıran jandarma ekipleri, söz konusu sosyal medya hesabındaki paylaşımın H.A. tarafından yapıldığını ve paylaşım üzerinden vatandaşlardan para toplandığını belirledi.