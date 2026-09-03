İstanbul’da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı!

EVİNDE CEP TELEFONU VE 1 BİLGİSAYAR ELE GEÇİRİLDİ

Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, 15 yaşındaki Y.A.S'nin hesabı kullandığını tespit etti. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yaşı küçük şüphelinin kullandığı cep telefonu ile 1 adet bilgisayar ele geçirildi.