Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı!
Giriş Tarihi: 3.09.2026 16:24

İstanbul'da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı!

İstanbul'da sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam
İstanbul’da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı!
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışmada, bir kullanıcının, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ile panik yaratacak içeriklerin paylaşımını yaptığını belirledi.

EVİNDE CEP TELEFONU VE 1 BİLGİSAYAR ELE GEÇİRİLDİ

Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, 15 yaşındaki Y.A.S'nin hesabı kullandığını tespit etti. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yaşı küçük şüphelinin kullandığı cep telefonu ile 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelinin 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'Müstehcenlik' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edileceği, anne ve babasının ise 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA