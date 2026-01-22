SON DAKİKA: Sosyal medyada terör propogandasına tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabı üzerinden Türk Bayrağı'na yönelik hakaret içeren paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 23 yaşındaki S.Ç., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli S.Ç.'nin kullanımında olan 'marcelinov @militanmavisi7' isimli X hesabından herkese açık, tüm kullanıcılar tarafından görülebilir şekilde Türk bayrağı görselinin altına hakaret içerikli ve aşağılayıcı söylemlerde bulunarak paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Örgüt propagandası da yaptığı belirlenen S.Ç., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.