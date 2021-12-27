Sosyal medyada ’tokatçı berber’ olarak biliniyordu! Sokak ortasında yumruklu saldırı

Olay, geçen cuma gecesi saat 22.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait berber dükkanında tıraş olmaya gelenlere espri amaçlı tokat attığı için 'Tokatçı Berber' olarak tanınan ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen Mehmet Bayraktar, telefon ile konuşarak caddede yürüyordu.