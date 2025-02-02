Sosyal medyada ‘yapay zekâ’ istilası

Sosyal medya mecralarını yapay zekâ videoları istila etti. Yorum ve değerlendirme de alan videoların seslendirme ve görselleri tamamen yapay zekâ ile üretiliyor.Son araştırmalara göre vatandaşların yüzde 60'ı yapay zekâ videoları gerçek sanıyor.Yapay zekâ aracılığı ile hazırlanan videolar istihbarat servislerince kullanılabilir, inandırıcılık etkisi sebebiyle belki de savaş bile kaybettirebilir.Videonun gerçek mi yapay mı olduğunu anlamak için göz ve el hareketlerine dikkatli bakın.Yapay zekâyı yasaklamak elbette çözüm olmayacaktır. Önemli olan gerekli düzenleyici işlemler yaparak regülasyonun sağlanmasıdır.Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, sosyal medyada etkisini artıran kurgu videolar için ayırt etme yöntemlerini SABAH'a anlattı. Ergün, "Yapılan son araştırmalara göre vatandaşların yüzde 60'ı yapay zekâ ile oluşturulan videoları gerçek sanıyor. Bu büyük bir oran. Dolayısıyla bu videoların rahatlıkla milli güvenlik tehdidi haline dönüşebileceği söylenebilir" dedi.Gerçek video ile kurgu video arasındaki ayrımın nasıl yapabileceğine yönelik ipuçları veren Ergün, "Yapay zekâ ile hazırlanan videolarda göz ve el hareketlerinin simüle edilmesi oldukça zor olduğu için gerçekçi olmayan görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle göz ve el hareketlerine odaklanılmalı. Videonun içerisindeki nesnelerin aşırı derecede mükemmel gözükmesi de yapay zekâ ile kurgulandığının bir ipucudur. Bu videolarda fizik kuralları da ihmal edilebiliyor. Örneğin yapay zekâ ile oluşturulmuş bir videoda insanlar anlamsız hareketlerde bulunabiliyor" bilgisini paylaştı. Buna ek olarak amblem ve yazılar da orijinalinden farklı şekillerde yer alarak videonun kurgu olduğunu ele verebiliyor.