Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti

Olay bugün saat 16.45 sıralarında Esenyurt Meydanda meydana geldi. Polise kalabalık bir grubun bıçaklı kavgası ihbarı geldi. Hızla olay yerine giden polis ekipleri, iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 4 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere gönderildiğini belirledi. Yaralıların götürüldüğü hastanelerde inceleme yapan polis ekipleri, olayda yaralananlardan biri olan 18 yaşındaki Davut Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayda yaralanan 3 kişiden ikisinde hayati tehlikesinin olduğunu belirledi.

ZANLI BIÇAKLA YAKALANDI

Olayın ardından hemen bilgi toplayan polis ekipleri iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada bıçağı kullandığı belirlenen Mehmet Y.'yi kısa sürede yakaladı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan şüpheli emniyette götürüldü.

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA CİNAYETE UZANDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, bıçaklı kavganın nedenini kısa sürede ortaya çıkarttı. İddialara göre hayatını kaybeden Davut Çelik ve olayda yaralanan Yakup Ç., birkaç gün önce sosyal medya üzerinden küfürleştikleri Cihat Y.'yi darp etti. Cihat Y. yakını Mehmet Y. ile polise giderek bu konu hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis bu şüpheli şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Şikayetin ardından, Cihat Y. ve yakını, şüphelilerle Esenyurt Meydan da karşılaştı. Bu karşılaşma üzerine iki grup arasında bıçaklı kavga yaşandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.