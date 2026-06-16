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Giriş Tarihi: 16.06.2026 12:21

İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi

İstanbul’da bir sokak röportajında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 52 yaşındaki Ş.B. isimli kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu oluşturduğu değerlendirilen ifadeler tespit edildi.

Yapılan çalışmaların ardından Ş.B. (52), 14 Haziran tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, TCK 299 "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

#İSTANBUL #ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi
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