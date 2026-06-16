İstanbul’da Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu oluşturduğu değerlendirilen ifadeler tespit edildi.
Yapılan çalışmaların ardından Ş.B. (52), 14 Haziran tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, TCK 299 "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.