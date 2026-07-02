Sosyal medyadan göçmen tuzağı! Kaçak geçiş vaadiyle çağırıp yağmaladılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen düzensiz göçmen kaçakçılığı soruşturmasında, sosyal medya üzerinden kurulan yeni bir suç ağı deşifre edildi. Soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu ve kod isimler kullandıkları belirlenen A.F., A.H., B.A., A.K., A.A., A.S.H., M.B.K. ve V.D. isimli şüphelilerin sosyal medya platformlarında düzensiz göçmenlere yönelik ilanlar verdikleri tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR

Soruşturmada, şüphelilerin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmak, ülkede kalmak ya da farklı ülkelere yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenleri sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla kendilerine çektiği belirlendi. İlanlar aracılığıyla irtibat kurulan göçmenlerin daha sonra Suriye uyruklu A.H. isimli şüpheliye yönlendirildiği tespit edildi.

TIR PARKINDA YAĞMALAMIŞLAR

Savcılık soruşturmasına göre A.H., irtibata geçtiği düzensiz göçmenleri otoyol üzerindeki tır park alanlarına götürdü. Burada göçmenlerin üzerlerinde bulunan para ve diğer değerli eşyaların şüpheliler tarafından yağmalandığı belirlendi.

4 GÖZALTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.