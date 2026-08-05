Sosyal medyadan tartışıp birbirlerini bıçakladılar

Olay, salı gecesi saat 02.30 sıralarında Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden tartışan iki grup, buluşmak üzere sözleşti. Sözleştikleri yerde buluşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.

İKİ GENÇ BIÇAKLANDI

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 19 yaşındaki Ali Anzo ile Ali Hilal bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ali Anzo, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 GÖZALTI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan kavga anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Ali Hilal'in sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.