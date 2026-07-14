Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere büyük darbe! 31 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri ve bu nitelikte yayın yaptıkları belirlenen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 77 şüpheli gözaltına alındı.

31 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 76'sı mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken, 21 şüpheli adli kontrol, 52 şüpheli ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol talebiyle sevk edilen 21 şüphelinin tamamı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 52 şüpheliden ise 31'i tutuklanırken, 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari şüpheliler ile cezaevinde bulunan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.