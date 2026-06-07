Sosyal medyaya sınır koyun

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 6 gün kaldı. Uzmanlar öğrencilerin son haftada en büyük dikkat dağınıklığını sosyal medya nedeniyle yaşadığına dikkat çekiyor. Özellikle başka öğrencilerin deneme sonuçlarını, çalışma programlarını ve "kaç net yaptım" paylaşımlarını takip etmenin kaygıyı artırdığı belirtiliyor. Bahçeşehir Koleji PDR Bölümü Direktörü Sibel Durak son haftada zihinsel enerjinin doğru yönetilmesinin en az akademik tekrar kadar önemli olduğunu söyledi. Durak, öğrencilerin sınav öncesi dönemde kendilerini başkalarıyla kıyaslamasının motivasyonu düşürdüğünü belirterek şu uyarılarda bulundu:

Sosyal medyada görülen yüksek net paylaşımları gerçeği yansıtmayabilir. Başka öğrencilerin temposuna odaklanmak yerine kendi çalışma düzeninizi koruyun.

Son hafta boyunca sürekli "eksik yetiştirme" telaşına girmeyin. Bu dönem yeni konu öğrenme değil, mevcut bilgileri sağlamlaştırma dönemi.

Her güne küçük ve gerçekçi hedefler koyun. "Bugün matematik çalışacağım" yerine "Yanlış yaptığım soru tiplerini tekrar edeceğim" yaklaşımı daha verimli olur.

Deneme sınavlarını yalnızca net görmek için değil, gerçek sınav provası olarak çözün. Süre yönetimi, optik kodlama ve soru sıralaması konusunda kendi sisteminizi oluşturun.

Yanlış yaptığınız soruları moral bozucu değil, yol gösterici olarak görün. Son hafta kısa notlardan oluşan bir tekrar defteri hazırlamak faydalı olabilir.

Sürekli sınav videosu izlemek, "son hafta taktikleri" arasında kaybolmak ve her öneriyi aynı anda uygulamaya çalışmak zihni yorabilir. Bu dönemde çalışma sisteminizi değiştirmeyin.

Telefon ve ekran süresini azaltın. Özellikle gece geç saatlerde sosyal medya kullanımı uyku düzenini bozarak dikkat performansını düşürebiliyor.

BİYOLOJİK SAATİNİZİ AYARLAYIN

Kaygı hissetmek normal. Önemli olan bu kaygının kontrolü ele geçirmesine izin vermemek. Nefes egzersizleri ve kısa molalar öğrenciyi rahatlatabilir.

Son günlerde ağır çalışma temposu yerine kısa tekrarlar ve pratik çözüm ağırlıklı ilerleyin. Saatlerce masada kalmak verimi artırmayabilir.

Uyku düzeninizi sınav saatine göre ayarlayın. Son hafta boyunca benzer saatlerde uyuyup uyanmak sınav sabahındaki performansı olumlu etkiler.

Sınav öncesi beslenmede son dakika değişiklikleri yapmayın. Öğrencinin alışık olmadığı yiyecekler mide ve dikkat sorunlarına yol açabilir.

Sınav sabahını olağanüstü bir güne çevirmeyin. Evrakları bir gece önceden hazırlayın, sakin ve planlı hareket edin.

EVDE OLAĞANÜSTÜ ATMOSFER OLMASIN

Durak, ailelere de "sürekli başarı konuşulan ev ortamı" konusunda uyarıda bulundu. Velilerin sık sık net sormasının, başka öğrencilerle kıyaslama yapmasının ve sınavı evin tek gündemi haline getirmesinin öğrencide baskıyı artırdığını söyledi. Sınav haftasında evde olağanüstü bir atmosfer oluşturulmaması gerektiğini belirten Durak, "Öğrencinin en çok ihtiyaç duyduğu şey mucize taktikler değil; sakinlik, düzen ve güven duygusu" dedi.