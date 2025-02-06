Sosyal ve psikolojik destekle yaşama tutunduk

Asrın felaketi sonrasında KADEM çatısı altında bulunan Kadın Eğitim Merkezi'nin sunduğu hizmetlerle yeniden hayata tutunan kadınlar yaşadıklarını anlattı.Manevi destek olarak adeta sarmaladılar. Bugüne kadar ben herkese koşarken ilk kez birilerinden destek almak, o sevgiyi, güler yüzü hissetmek bana çok iyi geldi. Yaşama motivasyonumu yeniden kazandım. Benim çok sevdiğim bir laf var 'Kadın kadının yurdudur' diye. Birbirimizin yurdu olmalıyız ve ben bunu KADEM çatısı altında hissettim.Öyle bir felaket yaşadık ki kendi memleketimizin havasını solumaktan, evimizde uyanmaktan mahrum kaldık. Kimilerinin maddi kayıpları oldu kimilerinin yakınları hayatını kaybetti kimilerinin ise ailesi tamamen yok oldu. Zorluklarla baş etmeyi burada öğrendik.KADEM sayesinde içimdeki 'yapabilirim' umudu yeşerdi. Büyük acılar yaşadık ancak burada sağlanan psikolojik destek ve atölye çalışmaları ile ruhsal ve manevi açıdan güçlendiğimi hissettim. Bu sayede hem faydalandık hem de hayata yeniden bağlandık.Çok kötü bir durumdaydım. Ailemden kimseyi kaybetmedim ama çevremdekilerden birçok kayıplarım oldu. Ben kapımı açamıyordum, çocuğuma ders çalıştıramıyordum. Sanki psikolojik destek değil de hayati bir dokunuş aldık.